Wronecka przedstawiła w środę, na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych informację MSZ na temat pomocy rozwojowej, również humanitarnej.

Wiceminister przyznała, że środki przeznaczane na pomoc humanitarną są ciągle małe, choć i tak wyższe niż w latach poprzednich. "Na pomoc humanitarną mogliśmy przeznaczyć w ubiegłym roku 126 milionów złotych, czyli około 30 mln euro" - powiedziała Wronecka.

Pomoc otrzymały m.in. osoby dotknięte kryzysem na Bliskim Wschodzie - w Libanie, Jordanii oraz irackim Kurdystanie. "Na Bliski Wschód w kontekście kryzysu syryjskiego przeznaczyliśmy 46 milionów złotych. To był taki pakiet humanitarny, który obejmował pomoc medyczną, także usługi edukacyjne i taki, który starał się odpowiadać na najnowsze wyzwania, kiedy to uchodźcom udziela się schronienia nad głową - to są tzw. +shelters+" - mówiła Wronecka. Jak dodała, z puli tych pieniędzy wygospodarowano również konkretne sumy pieniędzy dla potrzebujących.

Wiceminister spraw zagranicznych zadeklarowała, że w tym roku resort chce utrzymać tę pomoc na tym podobnym poziomie. "Jak do tej pory udało nam się rozdysponować 32 miliony złotych; staramy się osiągnąć ten pułap 46 milionów albo i ciut więcej" - powiedziała Wronecka.

Beneficjentami pomocy humanitarnej MSZ były też w 2016 roku ofiary działań zbrojnych na Ukrainie. "W ubiegłym roku udało nam się na najpilniejsze potrzeby dla osób przesiedlonych wewnętrznie przeznaczyć dosyć spore środki. Tylko na Ukrainę było to 3,8 miliona złotych" - poinformowała wiceszefowa MSZ.

W tym roku - jak dodała - resort spraw zagranicznych chce uzupełnić pomoc dla Ukrainy o działania rozwojowe. "To jest wsparcie psychologiczne, promowanie przedsiębiorczości, czy systemu zarządzania kryzysowego" - powiedziała Wronecka. W 2016 roku na pomoc rozwojową dla Ukrainy Polska przeznaczyła 94 miliony złotych.

Jeśli chodzi z kolei o Białoruś, to tam w ramach pomocy rozwojowej popłynęło z Polski 70 milionów złotych. "Dotyczyło to wsparcia niezależnych środowisk białoruskich, rozwoju niezależnych mediów, kapitału ludzkiego, wsparcia przedsiębiorczości oraz sektora prywatnego" - zaznaczyła wiceszefowa MSZ.