Loty z Krakowa do Lwowa będą wykonywane trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty - od 31 października 2017 roku. Jak przypominają przedstawiciele krakowskiego portu, będzie to 101. połączenie, w tym 17. nowe w sezonie zimowym 2017/2018 i 28. nowość w tegorocznej siatce połączeń Kraków Airport. Większość z nich zapowiedział Ryanair.

„Połączenie do Lwowa to możliwość szybkiej i wygodnej podróży dla Polaków zamieszkujących Region Lwowski oraz licznej diaspory ukraińskiej z południa Polski” – ocenił w środę Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Dodał, że dzięki ponad stu połączeniom z Krakowa, oferowanym przez 19 przewoźników lotniczych, pasażerowie z Ukrainy zyskają możliwość przesiadki i zaplanowania dalszych podróży.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W tegorocznym sezonie zimowym lotnisko oferuje 65 połączeń regularnych do 57 portów w 17 krajach i współpracuje z 19 przewoźnikami niskokosztowymi i tradycyjnymi, zrzeszonymi w trzech największych sojuszach lotniczych na świecie. Prognoza na ten rok zakłada odprawienie około 5,2 miliona pasażerów. (PAP)