W.Brytania: Izba Lordów przyjęła poprawkę dotyczącą weta wobec Brexitu

Brytyjska Izba Lordów przyjęła we wtorek wieczorem poprawkę do ustawy upoważniającej premier Theresę May do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej, która zakłada wymóg uzyskania zgody obu izb parlamentu na ostateczne warunki opuszczenia wspólnoty.