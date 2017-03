Rzecznik resortu środowiska: Uderzenie w ministra Szyszkę to atakowanie interesów Polski

"PO znalazła kolejną okazję, żeby politycznie uderzać w Ministerstwo Środowiska, rząd PiS. Działania Platformy wielokrotnie pokazywały, że zmierzają tylko do wszczynania awantury politycznej" - powiedział PAP Mucha.źródło: Agencja Gazeta

Uderzenie w ministra środowiska to atakowanie interesów Polski i awantura polityczna - tak rzecznik resortu Paweł Mucha odniósł się we wtorek do wniosku PO o wyrażenie wotum nieufności wobec Jana Szyszki.