Rzecznik zaznaczył, że nie ujawni treści wyjaśnień podejrzanego. Dodał, że jeszcze w czwartek śledczy podejmą decyzję co do zastosowania wobec 59-letniego mężczyzny środka zapobiegawczego.

Do zdarzenia miało dojść we wtorek w gabinecie lekarskim jednej z poradni Szpitala Powiatowego w Radomsku. 22-letnia kobieta przyjechała na kontrolną wizytę. Według niej w gabinecie doszło do gwałtu. Kobieta powiadomiła o tym policję, która w środę rano zatrzymała lekarza.

W czwartek radomszczańska prokuratura postawiła mu zarzut zgwałcenia kobiety. (PAP)

Podejrzanemu grozi kara do 12 lat więzienia.