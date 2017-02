Afganistan: Dżihadyści z IS zabili 17 żołnierzy na wschodzie

Według szefa rady prowincji Ahmada Alego Hazrata bojownicy IS zaatakowali w nocy z czwartku na piątek z trzech stron. W ciężkiej wielogodzinnej walce zginęło 17 żołnierzy sił zbrojnych Afganistanu. Rzecznik afgańskiego resortu obrony powiedział, że żołnierze zabili 21 dżihadystów.źródło: ShutterStock

W ataku dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS) na posterunki sił bezpieczeństwa w Afganistanie zginęło 17 żołnierzy - poinformował w piątek przedstawiciel władz prowincji Nangarhar we wschodniej części kraju, gdzie doszło do ataku.