Finaliści konkursu (wcześniej odbył się etap szkolny) mieli za zadanie uzupełnić 100 luk wyrazowych w niemieckim tekście. Fragment tekstu podczas dyktanda przeczytała uczniom pierwsza dama - Agata Kornhauser-Duda.

Mistrzami ortografii niemieckiej zostały: Karolina Karcz z gimnazjum w Siedlcach i Anastazja Pietrzak z I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Prezydentowa dziękowała za zaproszenie do udziału w dyktandzie w roli lektora.

„Choć na chwilę mogłam wcielić się w swoją życiową, a właściwie zawodową rolę – rolę nauczyciela” – powiedziała. Podkreśliła, że promowanie nauki języków obcych jest bardzo ważne.

„Udowodniliście przez udział w tym konkursie, że dla was nauka języka obcego nie jest tylko zapamiętywaniem słówek i reguł gramatycznych, ale jest przede wszystkim drogą do osiągnięcia zamierzonych celów” – zwróciła się do uczestników dyktanda Agata Kornhauser-Duda. Zaznaczyła, że znajomość językowów "daje szerokie możliwości osobistego rozwoju" - dzięki niej można np. studiować za granicą, startować w międzynarodowych konkursach, łatwiej znaleźć pracę i czuć się pewniej w podróżach po świecie.

Prezydentowa dodała, że uczenie się języka obcego to także kontakt z kulturą i tradycją innych narodów, co ułatwia ich zrozumienie. „To z kolei kształtuje postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów” – podkreśliła pierwsza dama. „To dzięki nauce języków obcych wspaniale gimnastykujemy nasz umysł” – dodała.

Agata Kornhauser-Duda życzyła uczniom, by nigdy nie opuszczała ich motywacja do nauki.

V Regionalne Dyktando Języka Niemieckiego zorganizowało Gimnazjum im. 6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego. Wzięli w nim udział uczniowie z powiatów: siedleckiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest promowanie języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności językowych, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i ich kultury.