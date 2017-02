Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Fundacja Inicjatyw Strategicznych "Instrat" zorganizowały w piątek konferencję, poświęconą "zaangażowaniu OFE w paliwa kopalne w rok po podpisaniu porozumienia klimatycznego w Paryżu".

Ich zdaniem niektóre z funduszy zbyt mocno inwestują w energetykę węglową, co nie służy korzystnym zmianom w klimacie, zgodnym z postanowieniami porozumienia klimatycznego.

Według przedstawionych danych organizacji najbardziej zaangażowane w spółki węglowe to fundusz emerytalny Pekao, fundusz PZU "Złota Jesień" i Nationale Nederlanden.

Niektóre z tych funduszy, jak podkreślał na konferencji Jakub Gogolewski z Fundacji "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", mają duże portfele spółek węglowych, najbardziej zaangażowanych w sprzedaż najgorszych i najbardziej "smogotwórczych" gatunków węgla, takich jak flot i muł. Wymienił w tym kontekście m.in. Jastrzębską Spółkę Węglową.

Z tego punktu widzenia najbardziej "smogowymi" były w 2016 roku AXA, Pekao, Nationale Nederlanden oraz PZU "Złota Jesień". "Te OFE ponoszą odpowiedzialność za to, że zwiększają zaangażowanie w spółki, które oferują tego rodzaju produkty" - mówił Gogolewski.

Zwracał uwagę, że OFE to fundusze, "którym powierzamy nasze przyszłe emerytury", więc nie powinny "obstawiać spadku jakości życia", a taki jest skutek inwestowania w spółki węglowe.

Jan Zygmuntowski z Fundacji "Instrat" mówił, że fundusze zaangażowanie w spółki węglowe nie robią nic, żeby to zmienić. "To bezpośrednio przekłada się na nasze zdrowie, choć to fundusze emerytalne, które mają w teorii je zabezpieczać" - dodał.

Z kolei - według organizacji - fundusze, które mają najmniej udziałów w spółkach węglowych to Allianz, PKO Bankowy, Generali.

Według Zygmuntowskiego to, jakie aktywa kupują OFE nie wpływa na ich rentowność, natomiast wpływa na zdrowie społeczeństwa. "Nikt przecież nie obliguje OFE, by inwestowały w spółki energetyczne" - dodał.

Porozumienie klimatyczne ONZ w Paryżu podpisano 2015 roku. Celem porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia. (PAP)