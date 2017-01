"Najlepiej widać, po co zniszczono TK wtedy, kiedy zaczyna się mówić o zmianie ordynacji do samorządów. Po to zniszczono TK, żeby zagarniać więcej władzy w samorządach, czyli, żeby móc wprowadzać rozwiązania, które są po prostu niedemokratyczne" - powiedziała w TOK FM wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Pytana o możliwość przesunięcia terminu wyborów samorządowych, Lubnauer odpowiedziała, że według niej w tej kwestii chodzi o "stworzenie bardzo dużego szumu medialnego" oraz "sondowanie, co spowoduje sprzeciw społeczny, a co nie spowoduje".

Lubnauer odniosła się również do kwestii ograniczenia praw mediów w Sejmie.

"Jeżeli był ostry bunt na ostre ograniczenie swobody mediów w parlamencie, to teraz PiS stosuje taką metodę wpuszczania balonów próbnych, czyli co, jeżeli odetnę następny korytarz, co będzie, jeżeli zamknę jakąś salę" - oceniła. Według niej nieprawdą jest to, co zapowiadał marszałek Senatu Stanisław Karczewski, że "ma wrócić wszystko do starych zasad".

Zdaniem Lubnauer PiS ma "pełną władzę" i związku z tym wykorzystuje ją do maksimum. "Oni nie rozumieją, że prawo większości, to nie jest prawo do rządów absolutnych" - dodała.