Premier na wtorkowej konferencji prasowej była pytana o odwołanie przez nadzorowaną przez MON Agencję Mienia Wojskowego przetargu na sprzedaż działki w Łodzi, na której miał powstać terminal przeładunkowy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku prowadzącego przez kraje środkowoazjatyckie do Europy Zachodniej. To koncepcja chińskiego rządu, która ma stanowić reaktywację dawnej handlowej drogi wiodącej z Chin do Europy. Istotnym punktem na szlaku ma być Łódź.

"Ten przetarg został odwołany ze względu na warunki tego przetargu. Okazało się, że podmioty, które ubiegają się w tym przetargu o przejęcie tej działki, nie spełniają wymogów, które byłyby korzystne dla polskiego państwa i w tym przetargu się mieszczą. Zapewne on będzie podjęty jeszcze raz" - powiedziała szefowa polskiego rządu.

"My nie wycofujemy się absolutnie z tych decyzji. Ja przypomnę, że mamy cały czas w planie budowę dużego lotniska w Polsce, jesteśmy zainteresowani współpracą z inwestorami, którzy chcieliby się tego podjąć, być może również będą to inwestorzy chińscy. To jest oczywiście jeszcze w tej chwili dyskutowane w rządzie. W momencie, kiedy taka decyzja zostanie podjęta, ona będzie przedstawiona" - dodała premier.

Jak podkreśliła, projektów, które polski rząd chce realizować z chińskimi inwestorami, jest dużo więcej. "To są projekty transportowe, kolejowe, inne gospodarcze" - mówiła.

Premier poinformowała też, "być może dojdzie do wizyty, która miałaby już skonkretyzować plany gospodarcze, które zostały określone w ramach strategii umów wstępnych, konferencji, które odbyły się w czasie wizyty prezydenta Chin w Polsce w ubiegłym roku".

"W tej chwili w Ministerstwie Rozwoju i w pozostałych resortach gospodarczych trwa przygotowywanie już konkretnych programów, projektów razem z naszymi partnerami chińskimi. Będziemy dalej negocjować, przygotowywać projekty, które mogłyby być w Polsce zrealizowane" - dodała szefowa rządu.

Podczas wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w Polsce w czerwcu 2016 r. podpisano szereg międzyrządowych porozumień ws. inwestycji infrastrukturalnych, m.in. chińskiego projektu Nowego Jedwabnego Szlaku, wymiany handlowej oraz współpracy naukowej i kulturalnej. Prezydent Andrzej Duda i przewodniczący Xi zgodzili się, że Polska może odgrywać ważną rolę na szlaku handlowym Chiny-UE. Polska wiele projektów gospodarczych i inwestycyjnych chciałaby realizować wspólnie z Chinami - zapewniała wówczas premier Szydło. (PAP)