"Urząd wydał decyzję, w której stwierdził zmowę cenową pomiędzy spółkami Intersport i Fordex. Niedozwolone porozumienie trwało ponad 5 lat. Dotyczyło akcesoriów marki Nordica. Fordex jest ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce, a Intersport sprzedawcą detalicznym. Przedsiębiorcy ustalali minimalne ceny sprzętu w sklepach Intersport. Dla konsumenta oznacza to, że nie mógł on kupić taniej sprzętu firmy Nordica" - powiedział w opublikowanym w piątek nagraniu na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jego prezes Marek Niechciał.

Jak przekazał UOKiK w komunikacie, zmowa trwała od 2007 do 2012 roku. UOKiK uzyskał informacje o zmowie m.in. po przeszukaniu w siedzibie jednego z przedsiębiorców, a także od samej spółki Intersport, która zdecydowała się na współpracę z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar (leniency). Umożliwia on przedsiębiorcy, który jako pierwszy z uczestników zmowy dostarczy Urzędowi dowody na istnienie antykonkurencyjnego porozumienia, nawet całkowite zwolnienie z sankcji pieniężnej, o ile nie nakłaniał on innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu i zaprzestał niedozwolonych działań.

"Tak było w przypadku firmy Intersport, która koniec końców uniknęła kary finansowej w wysokości ponad 300 tys. zł. Fordex otrzymał karę w wysokości ponad 72 tys. zł. Decyzja pokazuje, że zgłoszenie się do urzędu i poinformowanie nas o udziale w zmowie może przynieść realne korzyści dla firmy. Uczestnicy zmowy, którzy chcieliby się przyznać i uniknąć kary finansowej, mogą skontaktować się z urzędem" - powiedział Niechciał.

Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z programu leniency mogą skorzystać również osoby zarządzające przedsiębiorstwem.

UOKiK przypomina, że może nakładać kary pieniężne nie tylko na spółki, ale również na osoby fizyczne zaangażowane w m.in. zmowy cenowe, zmowy o podziale rynku oraz zmowy zmierzające do ograniczenia produkcji. Kary pieniężne dla nich mogą wynieść do 2 mln zł. UOKiK prowadzi również program leniency plus. Umożliwia on przedsiębiorcy lub osobie zarządzającej, która złoży wniosek jako druga lub kolejna w danej sprawie, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli poinformuje UOKiK o innej zmowie, której również była uczestnikiem. W tej drugiej sprawie przedsiębiorca lub osoba zarządzająca będzie miała status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej. (PAP)