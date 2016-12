„Fonoteka Tatrzańska to zbiór nagrań, relacji, opowieści górali żyjących w czasach powojennych po czasy nam współczesne. To historie osobiste, mówione, to historie niezbędne, jeżeli chcemy poznać jak nasza podtatrzańska kultura kształtowała się w ostatnich latach i czego możemy się jeszcze spodziewać” – powiedziała koordynatorka projektu „Fonoteka Tatrzańska” Joanna Trznadel z działu sztuki Muzeum Tatrzańskiego.

Projekt zakładał stworzenie w obrębie biblioteki Muzeum Tatrzańskiego osobnego zbioru, w którym znajdą się nagrania związane z historią i kulturą, tradycją i współczesnością regionu Tatr i Podtatrza. Do tej pory udało się zebrać skatalogować i zdigitalizować ponad sto nagrań, pośród których znajdują się różne rozmowy, wywiady i prelekcje.

Zbiór historycznych nagrań pochodzących z lat 60., 70. i 80. ub. w. został uzupełniony o nowe rozmowy z przedstawicielami zakopiańskiego środowiska kulturalnego, m.in. z Elżbietą Berbeką, Krzysztofem Trebunią-Tutką, Janem Karpielem-Bułecką czy Franciszkiem Bachledą-Księdzularzem. Fonoteka ma być w przyszłości powiększana o nowe nagrania.

Dyrekcja Muzeum Tatrzańskiego chce docelowo utworzyć centrum dokumentacji audiowizualnej, które ma służyć celom badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Po planowanym remoncie budynków Muzeum Tatrzańskiego, placówka zyska nowe przestrzenie wystawiennicze i wówczas fonoteka zyska odrębne stanowisko.

Fonoteka Tatrzańska powstała dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.(PAP)