Zełenski w Waszyngtonie. Czy Trump zakończy wojnę? [BLISKI ŚWIAT]
Przekonać Trumpa do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk
W najnowszym odcinku podcastu Bliski Świat Zbigniew Parafianowicz i Karolina Wójcicka rozmawiają o spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu.
To trzecia wizyta ukraińskiego przywódcy w Waszyngtonie w tym roku. Polityk chce przekonać Trumpa do przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk.
Zawieszenie broni w Strefie Gazy
Zbigniew Parafianowicz podkreśla, że to "gra informacyjna" i przekonuje, że USA mogą się na to nie zgodzić.
W drugiej części programu dziennikarze omawiają zawieszenie broni w Strefie Gazy.
Karolina Wójcicka opowiada o wzajemnych oskarżeniacho łamaniu zapisów porozumienia i konsolidacji władzy przez Hamas.
