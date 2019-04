Opozycja o zawieszeniu strajku nauczycieli: Pokazał problemy w oświacie, o których nie wszyscy wiedzieli

Posłowie partii rządzącej oraz opozycji odnieśli się do zawieszenie strajku nauczycieli.



– Nauczyciele mają prawo do strajku, ale nie maja prawa do wynagrodzenia za ten strajk. Tak mówi ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nie ma tu żadnej możliwości innej interpretacji i nauczyciele o tym wiedzieli – powiedział Jacek Sasin z PiS.



– Strajk pokazał problemy w oświacie, o których być może nie wszyscy wiedzieli. Duży regres w oświacie, cofnięcie się o dwie dekady, chaos komunikacyjny z którym stykają się rodzice, ale nie stykają się inni – ocenił Andrzej Halicki z PO.



Beata Kempa stwierdziła natomiast, że cały strajk był „politycznym wykorzystaniem nauczycieli”. Dodała, że ma wielki szacunek dla tego środowiska, ponieważ ma z nim styczność na co dzień.



– To tylko zawieszenie, bo propozycje rządu dla nauczycieli są upokarzające i nie powinny nigdy się pojawić – ocenił Piotr Zgorzelski z PSL.



Związkowcy podkreślają, że strajk został zawieszony, ale jeszcze nie zakończony. ZNP zapowiada, że jeśli rząd nie zrealizuje ich postulatów to nauczyciele znowu podejmą strajk we wrześniu.