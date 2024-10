W kolejnym odcinku nowego programu Dziennika Gazety Prawnej, Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz kontynuują rozważania, dotyczące przyszłości konfliktu zbrojnego w Ukrainie, wtym obecnej sytuacji rządu w Kijowie oraz działań na froncie.

Czy Ukraina rzeczywiście jest pod ścianą?

- Określenie „Ukraina jest pod ścianą” słyszy się bardzo często. Cały czas powtarzane są też tezy, że Ukraina finansowo bankrutuje. Prawda jest taka, że nasz wschodni sąsiad rzeczywiście jest w skomplikowanej sytuacji, jednak trwa to nie od dziś, nie od miesiąca ale od ponad 20 lat, kiedy to do władzy w Kijowie zaczęły aspirować siły prozachodnie, w postaci takich polityków jak Wiktor Juszczenko, Julia Tymoszenko czy Petro Poroszenko. Wszystko to ma związek z działaniami Rosji – zauważa Zbigniew Parafianowicz.

Jak rzeczywiście wygląda dziś Ukraina na wojnie? Czy pesymizm, jaki udziela się części publicystów jest uzasadniony? Jakie szanse ma realizacja zamierzeń i planów przedstawianych przez Wołodymyra Zełenskiego zachodnim politykom? Między innymi o tym dowiecie się w najnowszym odcinku cyklu DGP pt. "Polska – Europa – Świat".

Nowy cykl DGP

„Polska – Europa – Świat” to program, w którym Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz Zbigniew Parafianowicz, z-ca kierownika działów Kraj Świat i Gospodarka, będą rozmawiali o tym co stoi za najważniejszymi wydarzeniami na świecie i co oznacza to dla Polski.

Aby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, warto poznać motywy i emocje, które towarzyszą podejmowanym decyzjom. Wyjaśnić uwarunkowania zarówno finansowo gospodarcze jak i polityczno-kulturowe.

W nadawanym raz w tygodniu programie autorzy wskażą, co według nich najważniejszego wydarzyło się i wydarzy w obszarze bezpieczeństwa i dyplomacji. Osadzą te wydarzenia w kontekście ekonomicznym, ale też społecznym i historycznym. To audycja dla tych, którzy nie chcą poznać odpowiedzi jedynie na pytanie „Co się stało”, ale też „Co to znaczy i co dalej”.