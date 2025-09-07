Mark Zuckerberg kontra Facebook – prawnik z Indiany składa pozew do sądu

Mark S. Zuckerberg, prawnik z Indiany w USA, złożył pozew przeciwko platformie społecznościowej Facebook, zarzucając jej wielokrotne zawieszanie jego konta oraz fałszywe oskarżenia o podszywanie się pod założyciela Facebooka, czyli Marka E. Zuckerberga. Tymczasem przedstawiciel amerykańskiej palestry podkreśla, że nosi to nazwisko od urodzenia. a działalność w branży prawniczej rozpoczął 38 lat temu, kiedy założyciel Facebooka miał 3 lata i nie myślał nawet nad założeniem serwisu społecznościowego.

Reklamy kancelarii na Facebooku znikały, a straty sięgały tysięcy dolarów

Dlaczego Mark Zuckerberg zdecydował się wystąpić na drogę sądową? Powód pozwu to problemy z dostępem do Meta. Z dokumentów sądowych wynika, że konto prawnika zostało zablokowane pięć razy w ciągu ostatnich ośmiu lat, co – jak twierdzi – kosztowało go tysiące dolarów utraconych dochodów. Dodatkowo, w latach 2022–2025, zapłacił koncernowi Meta ponad 11 tys. dolarów na reklamy swojej kancelarii. Zamierzał w ten sposób przyciągnąć do swojej kancelarii nowych klientów. Ogłoszenia były jednak regularnie usuwane przez Metę z powodu rzekomego „podszywania się pod celebrytę” i „używania nieprawdziwego nazwiska”.

Meta reaguje - co obiecuje na przyszłość?

Meta wydała komunikat, z którego wynika, że przywróciła konto prawnika. Jak zapewniła, podjęła działania, by zapobiec podobnym problemom w przyszłości.