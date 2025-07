Może to doprowadzić do wojny Rosji z USA - ocenił we wpisie na platformie X wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, odwołując się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który dał Rosji od 10 do 12 dni na podjęcie kroków zmierzających do zakończenia wojny z Ukrainą.

„Trump gra w grę ultimatów z Rosją: 50 dni czy 10 ...” - napisał Miedwiediew w poniedziałek wieczorem, przypominając dotychczasowe 50-dniowe ultimatum, które Trump dał Rosji w połowie tego miesiąca.

Były prezydent Rosji zaznaczył, że „każde nowe ultimatum jest groźbą i krokiem w stronę wojny”. „Nie pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale z jego własnym krajem (USA - PAP)” - stwierdził i zakończył wpis przestrogą dla Trumpa: „Nie idź drogą sennego Joego”.

Do tej pory Kreml oficjalnie nie odniósł się do poniedziałkowej wypowiedzi Trumpa. Niemniej Miedwiediew wielokrotnie już reagował jako pierwszy, zanim do danej sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

50-dniowe ultimatum Trump ogłosił 14 lipca podczas spotkania w Waszyngtonie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Zagroził wówczas, że jeśli w tym czasie Putin nie zakończy wojny w Ukrainie, Rosja zostanie objęta „bardzo surowymi cłami”.(PAP)

awm/ mal/