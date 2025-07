Na pokładzie The Wonder Sea znajdowało się 48 pasażerów i pięciu członków załogi. Do wypadku doszło, kiedy gwałtowny poryw wiatru wywrócił łódź.

Ratownicy ocalili 12 osób i odnaleźli 18 ciał - przekazały lokalne media. Pozostali są uważani za zaginionych. Jedną osobę - 14-letniego chłopca - wydobyto z kadłuba zatopionej łodzi po czterech godzinach.

Zdaniem mediów wśród turystów było około 20 dzieci. Nie wiadomo, czy na łodzi znajdowali się cudzoziemcy.