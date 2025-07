Gubernator Teksasu Greg Abbott poinformował we wtorek, że co najmniej 161 osób jest zaginionych w hrabstwie Kerr po powodziach, które nawiedziły region w miniony weekend. Służby poszukują też 10 osób w hrabstwie Travis. Do tej pory znaleziono ciało 109 osób.

- Nie przestaniemy, dopóki każda poszukiwana osoba nie zostanie odnaleziona - oświadczył gubernator. Nie wykluczył, że liczba zaginionych wzrośnie. W powodzi zginęło co najmniej 109 osób. Ofiary śmiertelne odnotowano w sześciu hrabstwach Teksasu. Najwięcej ofiar kataklizm pochłonął w hrabstwie Kerr. Jak powiadomił we wtorek gubernator, łącznie znaleziono tam 94 ciała, w tym co najmniej 30 dzieci. Trwają poszukiwania pięciorga dzieci i opiekuna z chrześcijańskiego obozu letniego Camp Mystic. W poniedziałek organizatorzy powiadomili, że w powodzi zginęło 27 uczestników i pracowników obozu. Ośrodek został zalany w piątek, gdy pobliska rzeka Guadalupe wystąpiła z brzegów.