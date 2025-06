Według cytowanego przez agencję AFP Mahmuda Basala z jednej z organizacji humanitarnych, w środku nocy izraelska armia, w tym jednostki ciężkiej artylerii, miała ostrzelać tłum zgromadzony w pobliżu centrum dystrybucji pomocy w południowo-zachodniej części miasta Gaza.

To nie pierwszy raz, gdy Palestyna oskarża Izrael atak na cywilów

Strona palestyńska wielokrotnie oskarżała Izrael o ataki na cywilów. Władze w Jerozolimie za każdym razem odpierały te zarzuty, choć kilka razy dowództwo izraelskiej armii przyznało, że żołnierze oddawali salwy ostrzegawcze do zbliżających się do nich osób. Strona izraelska podkreśla też, że stara się konsekwentnie egzekwować zakaz zbliżania się cywilów do punktów rozdawania żywności w godzinach od 18 do 6 rano.

Organizacje pomocowe i władze Strefy Gazy informują o tysiącach zdesperowanych i głodnych ludzi, którzy tłoczą się na drogach wiodących do centrów pomocy. Otrzymanie paczki z żywnością wymaga wielu godzin stania i przepychania się w kolejkach, a liczba tych paczek jest dalece niewystarczająca.

Strefa Gazy bez żywności

Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest najgorsza od rozpoczęcia wojny blisko dwa lata temu. ONZ alarmowała pod koniec maja, że wszystkim mieszkańcom enklawy grozi głód. Izrael przez ponad 11 tygodni blokował dostawy pomocy. W niedzielę izraelski dziennik "Haarec" napisał, że po 13 czerwca, kiedy Izrael rozpoczął ataki na Iran, izraelskie wojska w Strefie Gazy zwiększyły liczbę ataków; miała też wzrosnąć ich intensywność.