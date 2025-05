"Właśnie zakończono wielką wymianę więźniów między Rosją i Ukrainą. Wkrótce wejdzie w życie" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social. Nie jest jasne, co dokładnie miał na myśli. Trump pogratulował też obu stronom negocjacji. "Czy to może doprowadzić do czegoś dużego???" - dodał na koniec wpisu.

W czwartek przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Andrij Jusow powiedział, że Ukraina przekazała Rosji listę jeńców wojennych w ramach planowanej wymiany w wymiarze 1000 na 1000. Wcześniej w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził spotkanie w celu przygotowania wymiany jeńców z Rosją. 16 maja minister obrony Ukrainy i szef ukraińskiej delegacji w Stambule Rustem Umierow powiedział po spotkaniu z przedstawicielami władz Rosji, że strony uzgodniły wymianę jeńców wojennych w formacie 1000 na 1000.

Reuters podał, powołując się na rosyjską agencję Interfax, że Rosja otrzymała od Ukrainy listę nazwisk z danymi 1000 jeńców wojennych, których Kijów chce uwolnić w ramach największej dotąd wymiany.