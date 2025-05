Jak powiedział minister, Unia Europejska zbyt wiele razy stawiała czoła ciągłemu i celowemu wykorzystywaniu energii przez Rosję jako broni geopolitycznej. "Ostatni kryzys energetyczny przypomniał nam o niebezpieczeństwach związanych z poleganiem na rosyjskich dostawach energii. Zakłócenia w dostawach energii i skoki cen nie były porażką rynku. Zostały spowodowane polityczną decyzją Rosji o wykorzystaniu dostaw energii jako narzędzia wywierania na nas presji. Powiedzmy sobie jasno: projekty takie jak Nord Stream nie dotyczyły gazu. Zostały strategicznie zaprojektowane w celu zwiększenia naszej zależności geopolitycznej. Wszystkie te powiązania z Rosją muszą zostać teraz raz na zawsze zerwane" - powiedział minister.

Europa wciąż uzależniona od rosyjskich paliw kopalnych

Dodał, że w odpowiedzi na ostatni kryzys UE podjęła w Wersalu w marcu 2022 r. decyzję o jak najszybszym zakończeniu zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych.

"Nie odcięliśmy jeszcze w pełni więzi energetycznych, które wzmacniają Rosję. Tylko w 2024 r. UE zapłaciła łącznie 23 mld euro za rosyjską energię, w porównaniu z 21,9 mld euro w 2023 r. To nie jest już akceptowalne. To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności. Jest to również powiązane z szerszym celem niefinansowania rosyjskiego wysiłku wojennego. Musimy położyć temu kres" - powiedział.

Plan Komisji Europejskiej dotyczący wycofania się z dostaw energii z Rosji do Unii Europejskiej powstał jako odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku. Jego głównym celem jest uniezależnienie UE od rosyjskich surowców energetycznych — przede wszystkim gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla — które przez wiele lat stanowiły istotną część importu energetycznego wspólnoty.

Długoterminowe kontrakty z Rosją - jakie plany na Unia Europejska?

W maju Komisja Europejska zapowiedziała, że wprowadzi zakaz zawierania z końcem roku nowych umów i kontraktów spot na import rosyjskiego gazu skroplonego i z gazociągów. Propozycję zmian KE przedstawi w czerwcu. Kontrakty długoterminowe zostaną wygaszone z końcem 2027 r.