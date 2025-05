Europejscy dyplomaci rozmawiali z chatbotem, który był symulacją premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, przygotowując się do negocjacji na temat porozumień dotyczących m.in. handlu – podał we wtorek "Telegraph". Model sztucznej inteligencji wykorzystano, by przewidzieć możliwe reakcje szefa rządu. Przygotowany jest Chatboat Trumpa.