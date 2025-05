"Komisja Europejska przedstawia plan działań mający na celu trwałe zatrzymanie jakiegokolwiek przepływu energii z Federacji Rosyjskiej do Europy. W końcu jest to żelazna kurtyna z niesamowitymi konsekwencjami gospodarczymi dla całej Unii Europejskiej" - powiedział Fico w przemówieniu na cmentarzu wojskowym w Michalovcach, gdzie pochowanych jest 17 tys. żołnierzy Armii Czerwonej.

Jego zdaniem dowodem na istnienie żelaznej kurtyny jest brak bezpośrednich połączeń lotniczych do Rosji. „Kiedy leciałem do Moskwy w grudniu ubiegłego roku, musiałem lecieć przez Turcję, a wracałem też naokoło przez Koszyce. To jest żelazna kurtyna” - ocenił.

Fico podkreślił, że Słowacja odrzuca nową żelazną kurtynę, a wyrazem jego sprzeciwu będzie obecność w Rosji na obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej. „Musimy brać udział w takich wydarzeniach i przedstawiać prawdę historyczną” - zaznaczył premier.

Jego zdaniem oddanie hołdu żołnierzom Armii Czerwonej nie ma nic wspólnego z bieżącymi wydarzeniami. Fico stwierdził, że wspominając II wojnę światową, nie można być neutralnym. „Można stanąć po stronie zwycięzców, albo po stronie faszystów” - powiedział.

Już po zakończeniu uroczystości w Michalovcach słowackie media poinformowały, że po dopełnieniu przez Bratysławę wymaganych formalności Polska udzieliła zgody na przelot samolotu specjalnego, którym delegacja Słowacji z premierem Ficą poleci do Moskwy na uroczystości 9 maja. (PAP)