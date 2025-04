Okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow, należący do klasy Wisznia i służący we Flocie Północnej rosyjskiej marynarki wojennej, we wtorek przepłynął przez Cieśninę Gibraltarską, kierując się na Morze Śródziemne. Zastąpi tam jednostkę Kildin – inny rosyjski okręt szpiegowski, który opuścił ten akwen w ubiegłym tygodniu.

Po przekroczeniu Cieśniny Gibraltarskiej obok rosyjskiego statku pojawił się hiszpański okręt patrolowy Audaz - poinformował w środę portal Itamilradar, śledzący ruch statków i okrętów na Morzu Śródziemnym. W miniony weekend 100-metrowy Wiktor Leonow, przepływając przez wody kontrolowane przez Irlandię, zignorował próby nawiązania komunikacji. Przez 36 godzin śledził go okręt irlandzkiej służby morskiej Samuel Beckett, a z powietrza monitorowały samolot patrolowy irlandzkiego korpusu lotniczego i samoloty rozpoznawcze brytyjskiego RAF. Irlandzkie media, powołując się na źródła w ministerstwie obrony, spekulowały, że Wiktor Leonow zmierza na Kubę. Ale z jego obecnego kursu wynika, że będzie pełnił misję szpiegowską na południowej flance NATO. Wiktor Leonow jest jednym z kilku statków z czasów radzieckich, zaprojektowanych do zbierania informacji wywiadowczych, wyposażonych w możliwości przechwytywania sygnałów radarów i nasłuchu radia. Prawdopodobnie posiada też podwodny sprzęt monitorujący. Statek ma udokumentowaną historię szpiegowskich operacji na wodach brytyjskich, a zwłaszcza amerykańskich, gdzie wielokrotnie był obserwowany w pobliżu amerykańskich instalacji morskich w okolicach Florydy. Wykrywany był również, kiedy podążał za amerykańskimi okrętami podwodnymi.(PAP)