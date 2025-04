Przebywająca w stolicy Ukrainy Kijowie niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock wykluczyła we wtorek możliwość wznowienia projektu gazociągu Nord Stream 2, który miałby dostarczać Europie rosyjski gaz. Kwestia ta została niedawno podniesiona przez Moskwę.

"Niewłaściwa decyzja dotycząca Nord Stream 2 kosztowała nas bardzo wiele" -powiedziała Baerbock na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Zapłaciliśmy za to miliardy euro, dlatego jest zupełnie jasne, że tego rurociągu nie da się reaktywować" – powiedziała ustępująca minister spraw zagranicznych Niemiec.

"To decyzja, która leży w rękach Niemców, decyzję tę podjął poprzedni rząd federalny socjaldemokratycznego kanclerza Olafa Scholza w całkowitej zgodzie” z partią konserwatywną, która wygrała wybory parlamentarne pod koniec lutego" – podkreśliła.

Przesył gazu przez Nord Stream został całkowicie wstrzymany przez Rosję w sierpniu 2022 r. Kwestia ponownego uruchomienia magistrali wróciła w kontekście podjętych niedawno przez Waszyngton rozmów z Kremlem na temat wojny w Ukrainie. Pojawiły się doniesienia, jakoby Nord Stream 2 miałby stać się częścią amerykańsko-rosyjskiego porozumienia, a gazociąg wznowiłby działanie z udziałem amerykańskiego inwestora.

We wrześniu 2022 r. gazociąg Nord Stream 1 a także przygotowywany do uruchomienia Nord Stream 2 uległy uszkodzeniu w wyniku dwóch eksplozji. Jeden z rurociągów Nord Stream 2 pozostał jednak nienaruszony i nadawał się do ponownego wykorzystania.

26 marca minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował o rozmowach między Moskwą a Waszyngtonem o przywróceniu dostaw gazu ziemnego do Europy przez rurociągi Nord Stream.

"Teraz oczywiście są rozbieżności, ale czy tylko USA i Rosja są zainteresowane przywróceniem Europie normalnego zaopatrzenia w energię?" - mówił szef rosyjskiej dyplomacji.

"Są rozmowy o Nord Stream. Z pewnością będzie ciekawie, jeśli Amerykanie wykorzystają swój wpływ na Europę i zmuszą ją, by nie rezygnowała z rosyjskiego gazu" - powiedział Ławrow w rosyjskiej państwowej telewizji Pierwyj Kanał.

Również w Niemczech, gdzie gospodarka nadal jest słaba po dwóch latach recesji, pojawiły się głosy, że projekt powinien zostać ponownie rozważony. "Słyszymy, że niektórzy spekulują na ten temat, ale nie są to czołowi niemieccy politycy, nie oni podejmują kluczowych decyzji gospodarczych i geostrategicznych" – wyjaśniła Baerbock.

"Bezpieczeństwo europejskie i bezpieczeństwo gospodarcze są ze sobą ściśle powiązane" – dodała niemiecka minister, która odbywała swoją dziewiątą wizytę na Ukrainie od rozpoczęcia pełnowymiarowej ofensywy Rosji na Ukrainę.