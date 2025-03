Linie lotnicze na całym świecie odwołują loty i zmieniają trasy z powodu zamknięcia londyńskiego lotniska Heathrow, które będzie nieczynne do północy z piątku na sobotę w związku z pożarem podstacji elektrycznej, zasilającej port lotniczy. Heathrow jest największym lotniskiem w Europie pod względem liczby obsługiwanych pasażerów.

Lotnisko Heathrow miało obsłużyć w ciągu dnia ponad 1350 lotów oraz ponad 290 tys. pasażerów, jednak z powodu problemów z dostawą prądu będzie zamknięte do północy. „Heathrow jest jednym z głównych węzłów komunikacyjnych na świecie” – powiedział Ian Petchenik, rzecznik portalu FlightRadar24, cytowany przez agencję Reutera. „To zakłóci działalność linii lotniczych na całym świecie” – dodał.

Według FlightRadar24, co najmniej 120 lotów na Heathrow zostało przekierowanych w piątek rano. British Airways, największy przewoźnik na Heathrow, miał w piątek zaplanowanych 341 lotów. Kilka rejsów ze Stanów Zjednoczonych musiało zawrócić do miejsca startu. Hiszpański państwowy operator lotnisk Aena poinformował na platformie X, że zamknięcie Heathrow wpłynęło na 54 obsługiwane przez niego loty, a około 20 zostało odwołanych, po 10 w Madrycie i Barcelonie.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont, z powodu czasowego zamknięcia londyńskiego Heathrow odwołanych zostało 6 z 14 planowanych w piątek rejsów do i z Warszawy.

Brytyjskie linie lotnicze EasyJet poinformowały, że z powodu sytuacji na Heathrow będzie latać większymi samolotami na kluczowych trasach w piątek i przez weekend, aby zapewnić dodatkowe miejsca pasażerom, którzy ucierpieli z powodu awarii. Przewoźnik nie lata do ani z Heathrow, dlatego jego loty są niezakłócone. Na trasach między Wielką Brytanią a Mediolanem, Amsterdamem, Paryżem, Monachium czy Madrytem będą latać 186-miejscowe samoloty A320 zamiast mniejszych 156-miejscowych samolotów A319.

O zwiększeniu przepustowości lotów poinformowała w piątek również linia Ryanair.

W nocy z czwartku na piątek straż pożarna poinformowała, że na podstacji w miejscowości Hayes zapalił się transformator. Ewakuowano około 150 osób i zalecono mieszkańcom, by nie otwierali okien z powodu dymu. Do akcji gaszenia pożaru skierowano 70 strażaków i 10 wozów strażackich. W wyniku pożaru bez prądu znalazły się również tysiące domów. W piątek ok. godz. 9 rano czasu polskiego straż przekazała, że pożar jest już pod kontrolą.

Jak przypomniała agencja Reutera, Heathrow i inne główne londyńskie lotniska mierzyły się w ostatnich latach z awariami, m.in. awarią automatycznej bramki i awarią systemu ruchu lotniczego w 2023 roku.