NATO musi zrzec się obietnicy członkostwa w Sojuszu danej Ukrainie na szczycie w 2008 roku w Bukareszcie - oświadczyła we wtorek rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Dodała, że członkostwo Kijowa w NATO jest dla Moskwy niedopuszczalne.

Rzeczniczka podkreśliła, że zwykła odmowa przyjęcia Ukrainy do NATO jest dla Rosji niewystarczająca. "Sojusz musi wyrzec się obietnic danych w Bukareszcie w 2008 r." - powiedziała Zacharowa cytowana przez agencję Reutera.

Na szczycie NATO w Bukareszcie w 2008 r. Sojusz obiecał Ukrainie i Gruzji członkostwo, jednak bez konkretnego terminu.

Wcześniej we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej jest jej suwerennym prawem. Jednocześnie rzecznik dodał, że w kwestiach dotyczących dołączenia Ukrainy do sojuszy militarnych stanowisko Rosji jest odmienne. (PAP)