Siły zbrojne Ukrainy kontynuują ofensywę w obwodzie kurskim, co znacząco wpływa na sytuację strategiczną w regionie. 16 sierpnia 2024 roku ukraińskie jednostki przeprowadziły ograniczone, lecz skuteczne ataki w południowo-wschodniej części obwodu kurskiego, zwłaszcza w rejonie miejscowości Sudża. Choć postępy te są stosunkowo niewielkie, to mają one duże znaczenie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i psychologicznym.