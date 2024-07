Teoria zwycięstwa Władimira Putina zakładająca, że Rosja będzie w stanie dokonywać w nieskończoność "pełzających postępów" na froncie w Ukrainie, zachęci go do przeciągania wojny - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), dodając, że Zachód musi się spieszyć ze wsparciem dla Ukrainy.

Cele Putina w kwestii Ukrainy

Jak podkreślili analitycy, celem Putina jest całkowite zniszczenie ukraińskiej państwowości i tożsamości, a służyć ma temu dążenie do podboju terytorialnego Ukrainy.

Ukrainie niezbędne jest wsparcie potrzebne do prowadzenia operacji kontrofensywnych, które przekreśliłyby putinowską "teorię zwycięstwa" i zapobiegły przedłużaniu wojny bardziej, niż jest to niezbędne do zapewnienia pokoju na warunkach do przyjęcia dla Ukrainy. Unieważniłyby one również założenia Putina dotyczące zakresu potencjalnych siłowych osiągnięć Rosji - ocenił amerykański think tank.