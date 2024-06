Parlament Europejski pomaga aklimatyzować się nowym europosłom i dostarcza wszelkich wskazówek, od informacji o zarobkach po porady jak zatrudnić asystentów. Nowicjusze mogą się wszystkiego dowiedzieć osobiście, albo przez aplikację - mówi PAP wicerzeczniczka PE Delphine Colard.

Nowi europosłowie w polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego

Ponad połowa polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego będzie składała się z eurodeputowanych, którzy wcześniej nie zasiadali w ławach europarlamentu, chociaż wielu z nich to wytrawni politycy krajowi.

Jak zapewniła PAP Colard, instytucja jest znakomicie przygotowana na przyjęcie nowicjuszy.

Specjalne wsparcie dla nowicjuszy w Parlamencie Europejskim

"Uruchomiliśmy specjalną aplikację, gdzie nowi europosłowie mogą zdobyć praktyczne informacje. Stworzyliśmy też w Parlamencie Europejskim specjalną strefę tzw. welcome village, gdzie mogą oni otrzymać wszystkie informacje, w tym dotyczące zarobków poselskich i tego jak zatrudnić asystentów i zorganizować gabinet" - powiedziała rzeczniczka.

Wyjaśniła, że chociaż eurodeputowani oficjalnie rozpoczną pracę podczas sesji plenarnej w Strasburgu 16 lipca i wtedy też obejmą swoje gabinety w tamtejszej siedzibie PE, a 22 lipca - gabinety w Brukseli, to administracja europarlamentu zarówno w Belgii, jak i we Francji już teraz jest gotowa, żeby pomóc się im zaaklimatyzować.

Skład polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej

12 z 23 europosłów polskiej delegacji w pierwszej sile politycznej w PE, czyli frakcji Europejskiej Partii Ludowej, to w Brukseli "nowe twarze". Wśród nich były minister aktywów państwowych w rządzie Donalda Tuska Borys Budka, który w wyborach do PE zdobył najwięcej głosów w skali kraju, dotychczasowa posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, czy były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Po raz pierwszy w ławach KO zasiądzie również Łukasz Kohut, który w poprzedniej kadencji PE uzyskał mandat z list Wiosny. Do europarlamentu po pięciu latach przerwy wróci również Bogdan Zdrojewski, ponownie wybrany został również Krzysztof Brejza, który w ostatniej kadencji PE w styczniu tego roku przejął mandat po Radosławie Sikorskim, kiedy ten został szefem dyplomacji.

Nowi eurodeputowani z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

11 nowych eurodeputowanych wprowadzi do PE Prawo i Sprawiedliwość, które w wyborach uzyskało 20 mandatów. Poza głośnymi nazwiskami, jak Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik, w ławach zasiądą również m.in. były kandydat na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński, były rzecznik rządu Piotr Mueller czy Jacek Ozdoba, był poseł z Suwerennej Polski.

Debiutanci z Konfederacji i kontrowersje

Całkowicie nowy skład wprowadzi do europarlamentu Konfederacja, wśród sześciu partii europosłów znalazł się m.in. Grzegorz Braun, którego portal Politico zaliczył już (razem z Danielem Obajtkiem) do najbardziej "szalonych" eurodeputowanych nowej kadencji i wypomniał mu m.in. aferę związaną ze zgaszeniem chanukowej menory w Sejmie.

Reprezentacja Lewicy i Trzeciej Drogi w nowym składzie PE

Z list Lewicy pojawiły się dwa nowe w Brukseli, choć nie w polityce krajowej nazwiska - to posłanka Joanna Scheuring-Wielgus i dotychczasowy wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Trzecia droga będzie miała tylko jednego nowego przedstawiciela, czyli Michała Kobosko, który jako jedyny Polak zasili frakcję liberałów.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana i Magdalena Cedro (PAP)

jowi/ mce/ fit/