Do 6 czerwca można pobrać w gminie zaświadczenie o prawie do głosowania, które upoważnia do oddania głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju lub za granicą, albo złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, należy złożyć papierowy wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Dokumenty są wydawane od ręki wszystkim wyborcom – również tym niezameldowanym i nieujętym w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców. Co istotne, wniosek musi zostać podpisany własnoręcznie przez osobę, której dotyczy, ale zaświadczenie może odebrać upoważniony pełnomocnik. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przypomina, że wyborca, któremu zostanie wydane zaświadczenie, z urzędu zostanie skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

„Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania” – przestrzega PKW.

Innym sposobem na oddanie głosu poza miejscem zamieszkania jest dopisanie się do spisu wyborców w wybranej gminie. We wniosku, poza danymi osobowymi, należy podać adres przebywania w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub elektronicznej – opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Podobnie jak w przypadku wydania zaświadczenia wyborca, który dopisze się do spisu wyborców w danej gminie, zostanie skreślony z dotychczasowego.

W przypadku głosowania za granicą poza zaświadczeniem o prawie do głosowania jest możliwe złożenie do właściwego konsula wniosku o ujęcie w spisie wyborców.

„Wniosek należy złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca 2024 r., w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (e-wybory) albo na adres poczty elektronicznej konsula jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (skan)” – informuje PKW.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są zaplanowane na 9 czerwca br. ©℗