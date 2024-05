Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że atak na żołnierza, który został ranny na granicy Polski z Białorusią, to prowokacja białoruskiego reżimu. We Świętochłowicach podkreślił, że należy zadbać o to, aby granica była nieprzekraczalna. Program „Tarcza Wschód” ma zostać zrealizowany na 700 km granicy, w tym 400 km granicy z Białorusią.

Do ataku nażołnierza doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w okolicy Dubicz Cerkiewnych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mundurowy został dźgnięty ostrym narzędziem przez jednego z migrantów. Pomocy udzieliła mu funkcjonariuszka Straży Granicznej, która została obrzucona kamieniami i konarami drzew.

Hołownia o ataku na żołnierza

„To, co stało się dzisiaj na granicy, jest potworne, jest czymś, co nie powinno się zdarzyć. To kolejny raz pokazuje nam, do jakich prowokacji będzie zdolny reżim białoruski i współpracujący z nim reżim rosyjski, bo to zdarzenie należy traktować jako prowokację z tamtej strony (...) To jest ewidentna prowokacja. Jako mądry kraj powinniśmy po pierwsze być gotowi na to, że takich prowokacji będzie więcej (…) a po drugie musimy być gotowi, żeby na nie odpowiedzieć" – powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej w Świętochłowicach.

Hołownia o próbach destabilizacji Polski

W jego ocenie białoruski reżim chce w ten sposób zdestabilizować sytuację w Polsce.

„Nie możemy dać się przestraszyć. Musimy każdego bandytę, który podnosi rękę na polskiego żołnierza, przykładnie ukarać, granicę zabezpieczyć, aby była nieprzekraczalna, a nadal przy tym pozostać ludźmi. Bo są tam ci, którzy w ramach prowokacji będą próbowali zadźgać polskiego żołnierza i należy ich w odpowiedni sposób potraktować, ale też w odpowiedni sposób należy potraktować tych, którzy wymagają pomocy humanitarnej” – powiedział Hołownia.

Dodał, że rząd Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy podjął działania, aby zabezpieczyć polsko-białoruską granicę. Ma do tego doprowadzić realizacja Narodowego Planu Obrony i Odstraszania „Tarcza Wschód”.

Program „Tarcza Wschód”

Program „Tarcza Wschód” ma zostać zrealizowany na 700 km granicy, w tym 400 km granicy z Białorusią. Zakłada m.in. instalację systemów wykrywania i śledzenia zagrożeń z wykorzystaniem dronów oraz satelitów, utworzenie baz i węzłów logistycznych służących przyjmowaniu wojsk, składowaniu sprzętu i amunicji, a także zaadoptowanie na potrzeby obrony lasów i bagien, przez które trudno przedrzeć się ciężkim sprzętem.

„Tarcza Wschód” powinna powstać do 2028 r. Premier Donald Tusk powiedział, że koszt samych materiałów to 10 mld zł. Ministerstwo Obrony Narodowej liczy na uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej.

Marszałek Hołownia odpowiedział na pytania dziennikarzy, m.in. dotyczące sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, po spotkaniu z młodzieżą w ramach lekcji obywatelskiej w Świętochłowicach. Następnie pojechał do Chorzowa, gdzie odbędzie się otwarte spotkanie lidera Polski 2050 z wyborcami.

Autor: Patryk Osadnik