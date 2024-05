Co najmniej dwie osoby zginęły, a kilkaset zostało rannych w nocy z wtorku na środę w zamieszkach, które od kilku dni trwają w Nowej Kaledonii, terytorium zamorskim Francji - poinformowała agencja AFP. Zamieszki są spowodowane planowanymi zmianami w systemie wyborczym, którym sprzeciwia się rdzenna ludność.

Nasilenie zamieszek w Nowej Kaledonii

Zamieszki w Numei, głównym mieście Nowej Kaledonii, trwają od poniedziałku, jednak nasiliły się w nocy z wtorku na środę. Dochodziło do rabowania sklepów, strzelanin i podpaleń.

"Obecną sytuację określiłbym jako powstańczą" - przekazał zarządca Nowej Kaledonii Louis Le Franc.

Starć rdzennych mieszkańców z siłami porządkowymi

Na ulicach Numei dochodziło do starć między rdzenną ludnością Nowej Kaledonii, Kanakami, a służbami mundurowymi. Kanakowie uważają, że planowana zmiana prawa wyborczego odbierze im możliwość decydowania o ich terytorium.

Osoby, które poniosły śmierć w nocy z wtorku na środę, są Kanakami - poinformował drugi zarządca Nowej Kaledonii Louis Mapou.

Zmiana systemu wyborczego przyczyną niepokojów

Powodem zamieszek jest próba zmiany systemu wyborczego w Nowej Kaledonii, którą deputowani Zgromadzenia Narodowego, izby niższej francuskiego parlamentu, poparli w głosowaniu w środę. Poprawka konstytucyjna w tej sprawie przewiduje, że obywatele Francji mieszkający na archipelagu od co najmniej 10 lat uzyskają prawo głosu w wyborach lokalnych. Kanakowie uważają, że zmniejszy to znaczenie głosów oddawanych przez rdzennych mieszkańców tego terytorium i doprowadzi do ich marginalizacji.

Zmiany przyjął już także francuski Senat. Z uwagi na to, że procedowana poprawka dotyczy konstytucji, potrzebne będzie jeszcze uchwalenie jej przez Kongres, czyli połączone obie izby parlamentu.

W reakcji na gwałtowne wydarzenia w Numei prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał w środę wizytę w Normandii i zwołał nadzwyczajną radę kryzysową - podała AFP.

Historyczne konteksty niezależności Nowej Kaledonii

Nie po raz pierwszy Kanakowie popadli w konflikt z Paryżem. Po sporach toczonych w latach 90. ubiegłego wieku Nowa Kaledonia zyskała dodatkowe prawa, poszerzające zakres jej autonomii.

Nowa Kaledonia jest położona na archipelagu wysp w południowej części Oceanu Spokojnego. Od 1853 r. ma status francuskiego terytorium zamorskiego, co zapewnia jej znaczącą autonomię wobec Paryża. Terytoria zamorskie są byłymi francuskimi koloniami, które uzyskały częściową niepodległość.(PAP)

awm/ akl/