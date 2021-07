Rozmowy koalicyjne po wyborach w 2018 r. były bardzo długie. Negocjacje w sprawie utworzenia rządu trwały cztery miesiące. Teraz może być podobnie. Norlén planuje przeprowadzić głosowanie już w przyszłym tygodniu. Jeśli to się nie uda, w następnych tygodniach posłowie będą rozpatrywać kolejne kandydatury. Po czterech nieudanych próbach zostaną rozpisane przedterminowe wybory, które miałyby się odbyć w ciągu trzech miesięcy. Kolejne wybory powszechne zaplanowano na wrzesień 2022 r. Odbędą się one niezależnie od ewentualnej przedterminowej elekcji, co oznacza, że Szwedzi mogą dwukrotnie w ciągu roku udać się do urn.