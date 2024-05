Prezydent USA Joe Biden powiedział, że dostawa bomb do Izraele na wojnę z Hamasem została zawieszona, by nie zostały użyte do zabijania palestyńskich cywilów. Szef Pentagonu Lloyd Austin wskazał, że USA wstrzymały jeden transport amunicji dla Izraela w świetle zapowiadanych planów operacji wojskowej w Rafah w Strefie Gazy.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że dostawa bomb do Izraele na wojnę z Hamasem została zawieszona, by nie zostały użyte do zabijania palestyńskich cywilów. Szef Pentagonu Lloyd Austin wskazał, że USA wstrzymały jeden transport amunicji dla Izraela w świetle zapowiadanych planów operacji wojskowej w Rafah w Strefie Gazy. „W Gazie giną cywile w wyniku zrzucania tych bomb i innych sposobów ataków na skupiska ludności" – powiedział Joe Biden w wywiadzie dla CNN zapytany o bomby wysyłane do Izraela. USA wstrzymało transport bomb Szef Pentagonu Lloyd Austin powiedział, że USA wstrzymały jeden transport amunicji dla Izraela w świetle zapowiadanych przez Izrael planów operacji wojskowej w Rafah w Strefie Gazy. Dodał, że jego resort dokonuje obecnie analizy dalszych transz. Austin potwierdził doniesienia mediów o wstrzymaniu dostawy amunicji dla Izraela podczas wysłuchania przed senacką podkomisją budżetową ds. obrony. Jak stwierdził, decyzja miała związek z zapowiadanymi przez Izrael planami szturmu na Rafah - ostatni bastion Hamasu, gdzie jednocześnie chroni się ponad milion palestyńskich cywilów. Austin o ataku Izraela na Rafah "Od początku jasno mówiliśmy, że Izrael nie powinien przypuszczać dużego ataku na Rafah bez ochrony cywilów, którzy są na tym polu bitwy. I analizując sytuację, wstrzymaliśmy jeden transport amunicji" - powiedział Austin. Katarzyna Broda Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję Katarzyna Broda Zobacz wszystkie artykuły tego autora