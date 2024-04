Parlament Europejski odmówił udzielenia w czwartek absolutorium Radzie, organowi krajów członkowskich. Ta decyzja na wniosek belgijskiego europosła Guy'a Verhofstadta ma być zawieszona do czasu przekazania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Europarlament wstrzymuje absolutorium dla Rady UE i RE w kontekście wsparcia dla Ukrainy

Europarlament w czwartek zatwierdzał sprawozdania finansowe za 2022 r. instytucjom i agencjom UE. 515 posłów zagłosowało jednak za odroczeniem głosowania nad absolutorium dla Rady Unii (organ ministrów z krajów członkowskich) i Rady Europejskiej (w ramach której obradują szefowie państw i rządów). 62 eurodeputowanych było przeciwko, 20 wstrzymało się od głosu.

Wniosek o odroczenie głosowania nad absolutorium dla Rady UE i RE złożył europoseł z liberalnej grupy Odnowić Europę i b. premier Belgii Guy Verhofstadt. Apelował, by decyzję tę zawiesić do czasu przekazania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot.

Jak podkreślał, postawa Rady wobec Ukrainy jest skandaliczna. "Od 20 dni Rosjanie przeprowadzają ataki na ukraińskie miasta, szpitale, elektrownie, bloki mieszkalne. To jest skandaliczne, że Europa otwiera szeroko ramiona dla Ukrainy, ale Rada Europejska nie jest nawet w stanie wysłać systemów obrony przeciwlotniczej, by Ukraińcy mogli bronić swoich miast" - powiedział.

Apel europosła o dostarczenie Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot

"Łącznie jest - jak powiedział nam pan Borrell (szef unijnej dyplomacji - PAP) - 100 systemów Patriot w Europie. Oni proszą o siedem, by chronić swoje miasta. A my, Europejczycy zapraszamy ich, by wstąpili do UE, ale nie jesteśmy w stanie tego zrealizować" - mówił Belg.

Przesunięcie głosowania nad absolutorium w Europarlamencie do kwietnia

Formalnie głosowanie zostało zawieszone do kolejnego posiedzenia izby 22-25 kwietnia w Strasburgu.

Zawieszenie absolutorium nie wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla Rady, wywrze jednak presję na stolice w kwestii wsparcia dla Ukrainy. (PAP)

mce/ mms/