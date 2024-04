Parlament Europejski przyjął w środę tzw. dyrektywy śniadaniowe, czyli nowe przepisy poprawiające oznaczanie produktów spożywczych takich jak miód, soki owocowe, dżemy i marmolady.

Nowe regulacje UE dotyczące etykiety żywności

Nowe regulacje poprawią informacje dla konsumentów dotyczące składu, nazwy, etykietowania i prezentacji niektórych produktów śniadaniowych.

Zmiany w oznaczaniu pochodzenia miodu w UE

Przepisy mają przede wszystkim skutecznie walczyć z importem pseudomiodu z krajów spoza UE. Podejrzewa się, że duża część sprowadzanego z krajów trzecich miodu jest fałszowana cukrem, a produkty tego typu pozostają w dużej mierze niewykryte na unijnym rynku. Teraz to ma się zmienić, bo nowe regulacje wprowadzą obowiązek wyraźnego oznaczania kraju pochodzenia miodu. Informacja ta ma być umieszczana z przodu opakowania obok nazwy produktu i zawierać nazwę kraju, z którego miód pochodzi, a nie tylko inoformację czy pochodzi on z UE, czy nie, co ma obecnie miejsce w przypadku mieszanek miodu. W ramach nowych regulacji powstać ma również unijny system identyfikowalności miodu, który w przyszłości zawierać będzie unikalny kod identyfikacyjny produktu, co pozwoli śledzić drogę miodu od producenta do importera.

Transparentne etykiety dla soków i dżemów

Lecz miód to nie wszystko. Nowe etykiety mają również w bardziej przejrzysty sposób oznaczać składy soków owocowych, dżemów i marmolady. W przypadku tych pierwszych chodzi przede wszystkim o oznaczenie zawartości cukru, w przypadku tych drugich - minimalnej zawartości owoców oraz kraju ich pochodzenia. W odniesieniu do dżemów i marmolad ogólną zasadą będzie, że aby móc je określić tym mianem, do wyprodukowania 1 kilograma produktu należy będzie użyć co najmniej 450 gramów owoców (500 gramów w przypadku wysokiej jakości dżemu "ekstra").

Europarlament przyjmuje środki przeciwko fałszowaniu miodu

Po głosowaniu sprawozdawca, austriacki europoseł Alexander Bernhuber powiedział, że jest szczególnie zadowolony z przyjętych działań w celu przeciwdziałania oszustwom związanym z miodem. "Dzięki tym inicjatywom konsumenci będą lepiej poinformowani, a zarówno pszczelarze, jak i konsumenci będą lepiej chronieni przed fałszowanym miodem" - dodał.

Procedura wdrożenia i terminy stosowania nowych regulacji UE

Nowe przepisy aktualizują unijne normy handlowe sprzed ponad 20 lat. Teraz przepisy muszą być formalnie przyjęte przez Radę Unii, po czym nowe prawo zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Kraje UE będą musiały stosować nowe przepisy dwa lata po ich wejściu w życie.(PAP)

