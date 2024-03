Z terytorium Libanu wystrzelono we wtorek rano około 100 pocisków w kierunku Izraela i okupowanych przez ten kraj Wzgórz Golan. To jeden z największych takich ataków od czasu wybuchu wojny z Hamasem; nie ma doniesień o zniszczeniach i ofiarach - powiadomiły siły zbrojne Izraela. Od czasu eskalacji izraelsko-palestyńskiego konfliktu na granicy Izraela i Libanu dochodzi do systematycznej wymiany ognia. Izrael chce zmusić Hezbollah do wycofania się na odległość co najmniej 30 km od granicy.

Podczas pierwszej fazy porannych uderzeń, prawdopodobnie przeprowadzonych przez proirańskie ugrupowanie zbrojne Hezbollah, wystrzelono około 70 pocisków na obiekty w północnej części Izraela - przekazała armia. Jak dodano, następnie doszło do kolejnego ataku z użyciem około 30 rakiet, wymierzonego we Wzgórza Golan.

Przechwycone pociski

Na podstawie nagrań publikowanych w sieciach społecznościowych można wnioskować, że przynajmniej część pocisków została przechwycona przez izraelski system obrony powietrznej Żelazna Kopuła.

W trakcie drugiego porannego ataku nie włączono syren alarmowych, ponieważ rakiety trafiły w tereny niezamieszkane - relacjonował portal Times of Israel za komunikatami sił zbrojnych.

Ostrzał rakietowy obiektów wojskowych Hezbollahu

Wcześniej izraelskie lotnictwo przeprowadziło ostrzał rakietowy obiektów wojskowych Hezbollahu w północno-wschodnim Libanie. Celem tej operacji były pozycje bojowników w Dolinie Bekaa. Według izraelskiego wywiadu w ostatnich dniach wystrzeliwano stamtąd drony w kierunku Izraela oraz wzgórz Golan.

Zaatakowaliśmy izraelskie cele wojskowe ponad 100 rakietami typu Katiusza (pociski wystrzeliwane z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych) w odpowiedzi na izraelskie bombardowania Doliny Bekaa poprzedniej nocy - przekazał Hezbollah w oświadczeniu.

Hezbollah udziela wsparcia Hamasowi

Hezbollah udziela wsparcia militarnego palestyńskiemu Hamasowi, który 7 października 2023 roku dokonał krwawego ataku na Izrael, skutkującego śmiercią około 1200 osób i uprowadzeniem ponad 250 zakładników. W wyniku odwetowej operacji armii izraelskiej zginęło dotychczas ponad 31 tys. Palestyńczyków ze Strefy Gazy.

Od czasu eskalacji izraelsko-palestyńskiego konfliktu na granicy Izraela i Libanu dochodzi do systematycznej wymiany ognia. Izrael chce zmusić Hezbollah do wycofania się na odległość co najmniej 30 km od granicy.