Izraelskie lotnictwo przeprowadziło w poniedziałek wieczorem ostrzał rakietowy wojskowych obiektów proirańskiej organizacji Hezbollah w północno-wschodnim Libanie, w odpowiedzi na ataki na Wzgórza Golan - poinformowała izraelska armia. Od czasu eskalacji izraelsko-palestyńskiego konfliktu na granicy Izraela i Libanu dochodzi do systematycznej wymiany ognia.

Celem izraelskiego ataku były dwie pozycje bojowników Hezbollahu na równinie Bekaa na północnym wschodzie Libanu. Według izraelskiego wywiadu tam właśnie znajdowały się pozycje startowe szyickich dronów, które w ostatnich dniach atakowały terytorium Izraela oraz okupowane Wzgórza Golan.

Również źródła libańskie poinformowały o izraelskich atakach lotniczych na pozycje Hezbollahu w północno-wschodnim Libanie.

Hezbollah udziela wsparcia militarnego palestyńskiemu Hamasowi, który 7 października 2023 roku dokonał krwawego ataku na Izrael, w wyniku którego zginęło około 1200 osób, a ponad 250 zostało uprowadzonych. Odwetowa operacja armii izraelskiej w Strefie Gazy spowodowała do tej pory śmierć ponad 31 tys. Palestyńczyków.

Od czasu eskalacji izraelsko-palestyńskiego konfliktu na granicy Izraela i Libanu dochodzi do systematycznej wymiany ognia. Izrael chce zmusić Hezbollah do wycofania się na odległość co najmniej 30 kilometrów od granicy.