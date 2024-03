Polski prezydent wzywa NATO do podwyższenia minimalnego limitu wydatków na zbrojenia z obecnych 2 proc. do 3 proc. PKB.

Zaplanowana na dziś wizyta polskich premiera i prezydenta w USA – wbrew wcześniejszym spekulacjom – nie zamieni się w festiwal ostrzeżeń wojennych od Joego Bidena. Jak przekonują rozmówcy DGP, demokrata – poza uczczeniem 25 lat Polski w NATO i sprawami bezpieczeństwa – zamierza dyskretnie zasugerować, by nowy rząd Donalda Tuska nie dokonywał radykalnych zmian, jeśli chodzi o plany budowy elektrowni atomowej. Administracja Bidena boryka się z serią niekorzystnych decyzji w tej dziedzinie. Pod koniec stycznia Czesi zdecydowali, że w dalszej rozgrywce o atom wezmą udział koreański KHNP i francuska EDF. Szanse stracił amerykański Westinghouse, który nadal pozostaje w grze w Polsce i Bułgarii. – Gdyby również u nas doszło do europeizacji wartego miliardy dolarów projektu, z pewnością zaszkodziłoby to kampanii prezydenckiej Bidena jesienią tego roku. Republikanie wykorzystaliby jego problemy. Polska jest postrzegana jako motor inwestycji w Europie Środkowej – przekonuje źródło DGP z kręgów dyplomatycznych. Między innymi dlatego prezydent Duda odwiedzi najnowszą elektrownię atomową Westinghouse w Georgii. W tej samej technologii ma powstać polska elektrownia.

Kluczowe podczas wizyty będą również sprawy wojskowe. – Przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. Zacieśnianie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale również na przyszłość rozwój energetyki w Polsce, budowanie bezpieczeństwa energetycznego – mówił wczoraj prezydent. Andrzej Duda spotka się również ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem. Od republikanina z Luizjany zależy zorganizowanie głosowania w sprawie wartego 61 mld. dol. pakietu pomocy dla Ukrainy. Taki ruch Johnson blokuje na skutek presji Donalda Trumpa, który nie życzy sobie żadnych pozytywnych dla Bidena informacji w kampanii wyborczej.

Do wykorzystania kontaktów wśród republikanów wzywał polską prawicę szef MSZ Radosław Sikorski. Z nieoficjalnych informacji DGP wynika, że Warszawa kanałami dyplomatycznymi od co najmniej kilku tygodni rozmawia z otoczeniem Trumpa. Administracja Bidena przy organizacji wizyty postawiła jednak warunek: nie będzie spotkania Dudy z kandydatem republikanów, który z kolei kilka dni temu spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbánem.

