Władimir Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej - oświadczyła w środę w Parlamencie Europejskim wdowa po rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym, Julia. Dodała, że aby pokonać Kreml, należy działać innowacyjnie.

"Jeśli naprawdę chcą państwo pokonać Putina, trzeba działać innowacyjnie. Trzeba przestać być nudnym. Nie zaszkodzi się Putinowi kolejną rezolucją, czy kolejnymi sankcjami, które nie będą się różniły od poprzednich. Nie można go pokonać myśląc, że jest to człowiek z zasadami, moralnością. Taki nie jest. Aleksiej uświadomił to sobie bardzo dawno temu" - mówiła Julia Nawalna w przemówieniu wygłoszonym podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu.

"Nie mają państwo do czynienia z politykiem, ale z krwawym gangsterem. Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej" - podkreśliła. Jak oceniła, "w tej bandzie są truciciele i zamachowcy", ale "oni są tylko marionetkami".

"Najważniejsi są jego przyjaciele - to oni trzymają pieniądze mafii. Innowacja polityczna polega tu na tym, żeby stosować metody walki z zorganizowaną przestępczością, a nie metody polityczne. Nie noty dyplomatyczne, ale dochodzenia dotyczące machinacji finansowych. Nie wyrazy zaniepokojenia, ale przede wszystkim przeszukania u wszystkich członków tej mafii w państwa krajach. U wszystkich tych prawników i finansistów, którzy pomagają Putinowi w ukrywaniu jego pieniędzy. W tej walce mają państwo naprawdę dobrych sojuszników - dziesiątki milionów Rosjan, którzy są przeciwni Putinowi, przeciwni wojnie. Przeciwni jego złu. Ich nie należy prześladować. Wprost przeciwnie, z nimi trzeba współpracować" - apelowała wdowa po Aleksieju Nawalnym.