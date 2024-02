"To jasne, że rosyjskie władze postrzegały Nawalnego jako zagrożenie i wielokrotnie próbowały go uciszyć. Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) otruli go Nowiczokiem w 2020 roku, uwięzili za pokojową działalność polityczną i wysłali do arktycznej kolonii karnej. Nikt nie powinien wątpić w opresyjny charakter rosyjskiego systemu. Dlatego nakładamy dziś sankcje na najwyższych rangą urzędników służby penitencjarnej, odpowiedzialnych za jego przetrzymywanie (opozycjonisty) w kolonii karnej, w której spędził ostatnie miesiące. Osoby odpowiedzialne za brutalne traktowanie Nawalnego nie powinny mieć złudzeń - pociągniemy je do odpowiedzialności" - oświadczył minister spraw zagranicznych David Cameron.