"Wezwania do gromadzenia prywatnych zapasów na wypadek wojny pojawiły się ostatnio między innymi w Szwecji i Norwegii. W Niemczech, według ankiety INSA, do tej pory zrobiło to 39 proc. ankietowanych. Jak dotąd 56 proc. pytanych nie zdecydowało się na gromadzenie zapasów awaryjnych" - pisze "Bild".