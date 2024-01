Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu orzekł dziś: “Producent samochodów może zakazać używania w odniesieniu do części zamiennych oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, którego jest właścicielem lub podobnego do tego znaku”.

Ochrona znaków towarowych producentów aut w UE

Producenci samochodów będą mogli tak postępować, jeśli część zamienna zawiera element przeznaczony do zamocowania emblematu tego producenta, którego kształt jest podobny do tego znaku towarowego lub jest z nim identyczny.

TSUE rozstrzygał sprawę polskiego przedsiębiorcy vs. firma Audi

TSUE rozstrzygał sprawę, w której jedną ze stron był polski przedsiębiorca, który oferuje nieoryginalne osłony chłodnicy przystosowane do starych modeli samochodów Audi, reklamując je na swojej stronie internetowej. Osłony te zawierają element, którego kształt jest podobny do charakterystycznego znaku towarowego Audi i który jest przeznaczony do zamocowania emblematu tej marki.

Audi wystąpiło z powództwem przeciwko temu przedsiębiorcy. Zażądało zakazania mu sprzedaży nieoryginalnych osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym lub do niego podobnym.

Sąd w Polsce, przed którym toczy się to postępowanie skierował do TSUE pytania prejudycjalne, chcąc ustalić, czy "sprzedaż części zamiennych takich jak osłony chłodnicy stanowi, zgodnie z prawem Unii, ‘używanie oznaczenia w obrocie handlowym’ mogące naruszyć funkcje znaku towarowego Audi".

Uzasadnienie wyroku TSUE

W swoim wyroku Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej. Zauważył przede wszystkim, że "w niniejszej sprawie osłony chłodnicy nie pochodzą od właściciela znaku towarowego Audi i są wprowadzane do obrotu bez jego zgody; element przeznaczony zaś do zamocowania emblematu Audi jest z nim zespolony do celów sprzedaży osłon chłodnicy przez osobę trzecią".

"Element ten jest widoczny dla kręgu odbiorców pragnącego nabyć taką część zamienną. Mogłoby to ustanowić materialny związek między przedmiotową częścią zamienną a właścicielem znaku towarowego Audi. Takie używanie może zatem naruszyć funkcje znaku towarowego polegające w szczególności na zagwarantowaniu pochodzenia lub jakości towaru" - podkreślił TSUE.

Trybunał potwierdził również, że "w sytuacji gdy wybór kształtu elementu przeznaczonego do zamontowania emblematu producenta samochodów jest podyktowany chęcią sprzedaży osłony chłodnicy, która przypomina w możliwie najbardziej dokładny sposób oryginalną osłonę chłodnicy, prawo Unii nie ogranicza wyłącznego prawa tego producenta do zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego".