Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał podróże po kraju aż do czasu wyjaśnienia okoliczności, w których rozbił się w Rosji samolot Ił-76, według Moskwy - przewożący jeńców ukraińskich - poinformował portal RBK Ukraina w środę wieczorem.

Zełenski zakazał umawiania na czwartek spotkań związanych jego urodzinami. Ukraiński przywódca kończy 25 stycznia 46 lat.

RBK Ukraina informując o tych zmianach powołuje się na źródła w biurze (kancelarii) prezydenta i we władzach regionalnych. Zełenski w szczególności odwołał wyjazd do obwodów środkowej Ukrainy - podał portal.

Prezydent w środę wieczorem wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy. Nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, by jeńcy ukraińscy znajdowali się na pokładzie Iła-76, który rozbił się w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, leżącym przy granicy z Ukrainą.

Moskwa po katastrofie ogłosiła, że samolot z 65 jeńcami ukraińskimi został zestrzelony przez Ukraińców. Władze w Kijowie podały, że Ił-76 transportował pociski S-300 i początkowo w mediach rzeczywiście pojawiły się sugestie, że został strącony przez siły ukraińskie.

Później ukraiński wywiad wojskowy podał, że nie może potwierdzić, kto był na pokładzie samolotu. Tym niemniej, rzeczywiście na środę planowano wymianę jeńców ze stroną rosyjską. Komentując katastrofę samolotu wywiad ocenił, że motywem działań Rosjan może być destabilizacja sytuacji na Ukrainie i osłabienie wsparcia międzynarodowego dla Kijowa.

Podżeganie wewnętrznych sporów na Ukrainie

Analitycy amerykańskiego think tanku przypomnieli, że po środowej katastrofie Iła-76 w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim, szef komisji obrony Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Andriej Kartapołow stwierdził, że Ukraińcy celowo zestrzelili samolot mając świadomość, że na jego pokładzie są ukraińscy jeńcy, których miano wymienić na jeńców rosyjskich. ISW pisze też, że szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, przebywający w Nowym Jorku na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżył Ukrainę o terroryzm.

W ocenie ISW takie wypowiedzi mają na celu podżeganie wewnętrznych sporów na Ukrainie i podważanie zaufania do władz tego kraju, co wpisuje się w szereg innych działań rosyjskiej propagandy mających na celu osłabienie wizerunku Ukrainy również w oczach jej obywateli.

Wymiana jeńców wojennych

Zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie wymiana jeńców wojennych jest drażliwym zagadnieniem, a los jeńców, co naturalne, wywołuje emocjonalne reakcje - twierdzi ISW. Dodaje, że rosyjscy urzędnicy wysunęli bezpodstawne twierdzenia, że Ukraińcy zestrzelili samolot używając amerykańskich lub niemieckich systemów rakietowych. Najprawdopodobniej ma to na celu próbę zniechęcenia zachodnich rządów do dostarczania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej niezbędnych do dalszej obrony Ukrainy - ocenia think tank.

Katastrofa Iła-76

Analitycy amerykańskiego think tanku przypomnieli, że po środowej katastrofie Iła-76 w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim, szef komisji obrony Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Andriej Kartapołow stwierdził, że Ukraińcy celowo zestrzelili samolot mając świadomość, że na jego pokładzie są ukraińscy jeńcy, których miano wymienić na jeńców rosyjskich. ISW pisze też, że szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, przebywający w Nowym Jorku na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa ONZ, oskarżył Ukrainę o terroryzm.

W ocenie ISW takie wypowiedzi mają na celu podżeganie wewnętrznych sporów na Ukrainie i podważanie zaufania do władz tego kraju, co wpisuje się w szereg innych działań rosyjskiej propagandy mających na celu osłabienie wizerunku Ukrainy również w oczach jej obywateli.

Ukraina i Rosja miały przeprowadzić w środę wymianę jeńców.