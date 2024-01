Były prezydent Donald Trump zwrócił się w środę do Sądu Najwyższego USA o zbadanie decyzji sądu w Colorado zabraniającej mu udziału w republikańskich prawyborach w tym stanie za "podżeganie do insurekcji", czyli do ataku na gmach Kapitolu w Waszyngtonie 6 stycznia 2021 r. Poinformował o tym jeden z jego prawników.

Trump kontestuje werdykt Sądu Najwyższego

Trump, który prowadzi z wyraźną przewagą nad innymi kandydatami, w wyścigu do nominacji kandydata na prezydenta z ramienia Republikanów w wyborach, które odbędą się w listopadzie br., kontestuje werdykt Sądu Najwyższego stanu Colorado z 19 grudnia.

Sąd zabronił Trumpowi

Sąd zabronił Trumpowi udziału w prawyborach w tym stanie na podstawie 3 Sekcji 14 poprawki do do Konstytucji USA dyskwalifikującej kandydatów do pełnienia urządu publicznego, którzy "brali udział w insurekcji lub rebelii".

Agencja Associated Press podkreśla, że po raz pierwszy w historii USA sąd skorzystał z tego przepisu.

Adwokaci Trumpa odwołali się

Wcześniej adwokaci Trumpa odwołali się od decyzji demokratycznej sekretarz stanu w stanie Maine Shenny Bellows, która również zdyskwalifikowała Trumpa od udziału w prawyborach w tym stanie z tego samego powodu.

Oba postanowienia nie są prawomocne do czasu rozpatrzenia apelacji.