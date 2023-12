Zostały nam środki, które wystarczą na jeszcze tylko jeden pakiet uzbrojenia dla Ukrainy - powiedział w poniedziałek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby. Jak zapowiedział, pakiet zostanie ogłoszony jeszcze przed końcem roku, ale bez uchwalenia przez Kongres nowej pomocy dla Ukrainy, administracja nie będzie już miała więcej funduszy na uzupełnianie swojego arsenału.

Kirby odniósł się w ten sposób do listu, który rewident finansowy Pentagonu James McCord wysłał Kongresowi na temat planowanej alokacji ostatniego miliarda dolarów środków dostępnych na uzupełnianie zapasów uzbrojenia w związku z pomocą dla Ukrainy.

McCord napisał w liście, że w związku z koniecznością utrzymania gotowości wojskowej Stanów Zjednoczonych, resort spodziewa się, że bez uchwalenia dodatkowych środków przez Kongres "możliwy będzie tylko jeden dodatkowy pakiet".

Rzecznik NSC potwierdził te słowa podczas konferencji prasowej, dodając, że nowy pakiet broni zostanie ogłoszony jeszcze przed końcem roku.

"Zostało nam wystarczająco (środków) na jeden dobry pakiet pomocy. Jednak nie mogę powiedzieć w tej chwili, co dokładnie w nim będzie i jaka będzie jego całkowita suma. Ale uważamy, że został nam tylko jeden" - powiedział Kirby, po raz kolejny wzywając Kongres do działań i deklarując otwartość na kompromis w sprawie reform imigracyjnych, które są warunkiem stawianym przez Republikanów do zgody na dodatkowe fundusze.

W amerykańskim Senacie nadal trwają rozmowy na temat odblokowania impasu wokół projektu ustawy o dodatkowych środkach dla Ukrainy. Biały Dom zwrócił się o 61 mld dol., co ma starczyć na cały rok fiskalny, czyli do końca września. Choć lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer zapowiedział, że głosowanie nad pakietem odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, to negocjatorzy z obydwu stron w ciągu weekendu sygnalizowali, że mimo czynionych postępów sprawa jest na tyle skomplikowana, że nie uda się sfinalizować pakietu przed świętami i Nowym Rokiem. Izba Reprezentantów, która musiałaby jeszcze przegłosować projekt, udała się na przerwę świąteczną, która zgodnie z planem ma potrwać do 9 stycznia, choć może zostać skrócona.

Według danych Pentagonu, administracja wciąż ma uprawnienia do przekazania Ukrainie broni o wartości ponad 4 mld dolarów. Nie będzie już miała jednak pieniędzy na uzupełnienie swojego arsenału. Choć część republikańskich senatorów argumentuje, że pomoc może być kontynuowana jeszcze przez jakiś czas, to administracja zdaje się wykluczać dalszą pomoc Ukrainie bez możliwości zastępowania oddawanego uzbrojenia.

"Jeśli nie dojdzie do porozumienia w Kongresie, nie będziemy w stanie dostarczać więcej pomocy bez narażania gotowości wojskowej USA" - powiedział PAP w poniedziałek jeden z urzędników Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

