W czwartek w Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijni przywódcy będą rozmawiać o dalszym wspieraniu Ukrainy, rewizji unijnego budżetu, bezpieczeństwie, obronności i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

"24 lutego 2022 r. był punktem zwrotnym w historii Europy. Od wybuchu wojny na naszym kontynencie podjęliśmy szereg bezprecedensowych decyzji wspierających Ukrainę i równolegle wzmacniających suwerenność Europy. Dziewiętnaście miesięcy później ponownie stanęliśmy przed koniecznością podjęcia odważnych decyzji. Wymagają one naszej zbiorowej siły i determinacji oraz odwagi, by dokonywać właściwych wyborów" - napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu wystosowanym do uczestników szczytu.

W Brukseli o Ukrainie

"Musimy wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Ukrainy i nadal być wiarygodnym i silnym partnerem. Musimy zapewnić Ukrainie stałe i zrównoważone wsparcie polityczne, finansowe i wojskowe, a w szczególności dojść do porozumienia w sprawie przeznaczenia 50 mld euro na jej długoterminową stabilność. Musimy również zgodzić się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, dając jej tym samym niezbędny sygnał i przybliżając ją do naszej europejskiej rodziny" - podkreślił szef Rady Europejskiej, dodając, że Unia musi podejmować istotne decyzje wobec innych państw aspirujących do członkostwa, "jednocześnie pracując nad tym, aby nasza Unia była przygotowana na przyszłość i gotowa na przyjęcie nowych członków".

"Nowe wyzwania pociągają za sobą nowe obowiązki. Rewizja wieloletnich ram finansowych przebiegała intensywnie i nieprzerwanie. Z uwagą zapoznałem się ze wszystkimi Państwa obawami i priorytetami i przedstawiłem wniosek, który ma na celu pogodzenie różnych stanowisk przy stole. Jak w przypadku każdego rozwiązania kompromisowego, apeluję o gotowość do budowania kompromisu w imię jedności. Osiągnięcie konsensusu będzie rzeczywiście wymagało zdecydowanego wspólnego wysiłku i silnego zaangażowania politycznego ze strony Was wszystkich" - zaapelował Michel.

Szczyt unijny w Brukseli. Bezpieczeństwo i obrona

Kolejnym tematem rozmów ma być bezpieczeństwo i obrona.

"Należy zrobić więcej, aby szybko osiągnąć cele Unii dotyczące zwiększenia gotowości obronnej. Musimy także pracować nad stworzeniem wewnętrznego rynku obronności, co ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia naszej Unii w tym obszarze" - zauważył szef Rady Europejskiej.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

"Ważnym punktem naszego programu będzie także rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Musimy wezwać do uwolnienia wszystkich zakładników i zdecydowanie zająć się alarmującą sytuacją humanitarną w Gazie. Musimy być zdecydowani wspierać prawo Izraela do istnienia i obrony przed Hamasem, a także jednoznacznie bronić prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego. Nasza szersza refleksja obejmie działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz perspektyw trwałego pokoju w oparciu o rozwiązanie dwupaństwowe. Powinniśmy także zająć się wszelkimi formami nienawiści, antysemityzmu, nietolerancji, rasizmu i ksenofobii, w tym nienawiścią wobec muzułmanów" - skonkludował Charles Michel.

Polskę na szczycie Rady Europejskiej reprezentuje premier Donald Tusk.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ adj/