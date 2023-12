Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Leków (EMA) i szefami agencji leków państw członkowskich opublikowała we wtorek pierwszy unijny wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu. Leki wymienione jako krytyczne to leki niezbędne do zapewnienia świadczenia i ciągłości wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego w Europie. Wykaz zawiera ponad 200 substancji czynnych wykorzystywanych w lekach stosowanych u ludzi, uznanych za niezbędne w UE/EOG.

Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Leków (EMA) i szefami agencji leków państw członkowskich opublikowała we wtorek pierwszy unijny wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu. Leki wymienione jako krytyczne to leki niezbędne do zapewnienia świadczenia i ciągłości wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego w Europie. Wykaz zawiera ponad 200 substancji czynnych wykorzystywanych w lekach stosowanych u ludzi, uznanych za niezbędne w UE/EOG. "Zapewnienie nieprzerwanych dostaw leków o krytycznym znaczeniu ma zasadnicze znaczenie dla silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej. Publikując dziś pierwszy unijny wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu, wywiązujemy się z naszej obietnicy przyspieszenia prac w tej dziedzinie i podjęcia wszelkich możliwych środków, aby ochronić naszych obywateli przed ryzykiem niedoborów. Jestem bardzo wdzięczna Europejskiej Agencji Leków i agencjom państw członkowskich za opracowanie tego wykazu oraz za ich pracę, która jest niezbędna, by zapobiegać niedoborom leków w Unii" - oświadczyła komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides. Zapobieganie niedoborom leków jest bardzo ważne Umieszczenie w wykazie nie oznacza, że w najbliższej przyszłości mogą wystąpić niedobory danego leku. Oznacza natomiast, że zapobieganie niedoborom tych konkretnych leków jest bardzo ważne, ponieważ ich niedostępność może spowodować poważne szkody dla pacjentów i stanowić ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. Unijny wykaz produktów leczniczych Wykaz opracowano wraz z EMA i wszystkimi państwami członkowskimi UE. KE zadeklarowała, że jej priorytetem jest zapewnienie ciągłości dostaw substancji znajdujących się na liście. Unijny wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu będzie co roku poddawany przeglądowi. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję